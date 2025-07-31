Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко поспілкувався з журналістами перед матчем з Партизаном у Лізі конференцій.

– Команда вночі прибула до Белграда. Як для команди пройшов такий переліт?

– Переліт пройшов добре, не зайняв багато часу. Команда приїхала на матч в настрої, щоб взяти бажаний результат.

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– Які основні висновки ви зробили після першого матчу проти Партизана?

– Основні висновки, які ми зробили, стосуються більше тактичних дій Партизана. Ні для кого не секрет, що Партизану вдалося забити два м'ячі в перехідних фазах. Для нас це дуже важливий урок. І це потрібно виправити у другому матчі, і зробити все можливе, щоб досягти результату.

– У Партизана буде сильна підтримка на домашньому стадіоні. Як плануєте нейтралізувати цей фактор тиску?

– Ми готові до цього. Так, до цього важко підготуватися, але ми розмовляли з гравцями, показували відео, мотивували їх психологічно. Перш за все – треба бути готовими фізично до цього протистояння. Буде багато єдиноборств. І я вважаю, що наша команда готова до цього.

– Чи варто очікувати на зміни у стартовому складі порівняно з першим матчем?

– Зміни в стартовому складі завжди слід очікувати, тому що це футбол. Ми готуємося від гри до гри. У нас теж є деякі тактичні моменти, і щодо цього ми підбираємо і склад, стратегію на матч. Але це буде невелика загадка. Подивитеся на склад вже завтра перед матчем, – розповів Нестеренко на прес-конференції.

Нагадаємо, Олександрія програла в першій зустрічі з Партизаном 0:2. Матч-відповідь між командами відбудеться 31 липня, початок матчу о 22:00 за київським часом.

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