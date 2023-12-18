Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на те, що Андрій Шевченко є єдиним кандидатом на посаду президента УАФ.

"Він має сам вирішувати, що йому робити. Якщо Шевченко буде керувати нашим футболом, то це буде гарно для усіх.

Шевченко став єдиним кандидатом на виборах президента УАФ – залишився один крок

Це та людина, з якою можна спілкуватися та знайти спільну мову. Якщо його оберуть президентом УАФ, то я йому бажаю лише успіхів. Це дуже відповідальна посада. Дуже непросто піти на такий крок. Буду підтримувати Шевченка і зроблю все, щоб допомогти", – цитує Реброва VBET Ukraine.

Нагадаємо, що вибори президента УАФ пройдуть на позачерговому конгресі 25 січня. Для перемоги Шевченку на виборах достатньо, щоб більшість делегатів висловили своє "так" у бюлетенях.

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