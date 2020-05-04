"Дуже жорстоко для Ліверпуля", – Льоріс оцінив варіант дострокового завершення сезону

Капітан Тоттенхема Уго Льоріс зберігає оптимізм, що поточний сезон АПЛ все ж вдасться дограти.

"Ми в ситуації, коли кожен хоче дограти сезон і вирішити все на полі. Якщо АПЛ завершиться, як є тепер – за 9 турів до фінішу, це буде жахливо. Також це буде дуже жорстоко для Ліверпуля, враховуючи його відрив на вершині таблиці (25 очок, – прим). Вони майже стали чемпіонами.

Увесь новий сезон АПЛ може відбутися без глядачів

У всіх буде відчуття незавершеної справи. А ми ж якраз переходили до найцікавішої фази сезону, до найзахопливіших матчів. Ніхто не хоче, щоб все зараз завершилося.

Футбол без глядачів – не футбол. Буде дуже дивно грати з порожніми трибунами. Такий футбол не цікавий, немає емоцій. Втім, є серйозні економічні проблеми. Потрібно знайти компроміс між безпекою для здоров'я людей і необхідністю завершити сезон", – сказав Льоріс в інтерв'ю L'Equipe.

АПЛ планують відновити у червні, але чіткої дати, як і пропрацьованого плану, досі немає.

Найдорожчі клуби АПЛ – сенсаційний лідер, а Ліверпуль навіть не в топ-3 з величезним відставанням