"Ми б хотіли обмежити проведення футбольного матчу на НСК Олімпійський, не пустити глядачів на поєдинок, але немає таких повноважень, це може зробити тільки уряд. Це буде другий Буковель.

Шахтар – Рома: Кличко сумнівається у доцільності проведення матчу з глядачами

Щоб влада мала повноваження на встановлення таких обмежень, уряд повинен внести зміни до постанови. Якщо Кабмін це найближчим часом не зробить, то більшість регіонів не увійдуть у червону зону", – цитує Бондаренка Громадське радіо.

Зауважимо, влада побоюється, що приїзд фанатів погіршить епідемічну ситуацію в столиці. Попередньо поєдинок має відбутись з глядачами, а допустима заповненість – 30% на НСК Олімпійський (близько 22 тисячі фанатів). Поки що офіційних повідомлень про відсутність вболівальників не було.

Каштру "відправляють" у відставку, але його призначення у Шахтар повністю себе виправдало