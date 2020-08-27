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"Це буде драма": Рівалдо прогнозує великі проблеми Барселони, якщо Мессі відпустять безкоштовно

07:30 - Читать на русском
"Це буде драма": Рівалдо прогнозує великі проблеми Барселони, якщо Мессі відпустять безкоштовно
Рівалдо і Мессі / Фото із соцмереж

Колишній нападник Барселони Рівалдо порадив клубу отримати якнайбільшу вигоду з можливого відходу Ліонеля Мессі.

"Мені сумно бачити, що Мессі може піти таким чином. У такий час, який ускладнився нинішньою кризою, для Барселони це буде драма – втратити свою найбільшу зірку, не отримавши нічого взамін.

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І я думаю, що це тепер буде головною причиною розбіжностей між сторонами. Тому я не можу уявити швидкого відходу після показового обміну факсами. Безумовно, клуб хоче щось отримати в цій ситуації", – наводить слова Рівалдо AS.

Нагадаємо, Мессі повідомив Барселону про своє бажання покинути клуб у поточне трансферне вікно. Головним претендентом на аргентинця вважається Манчестер Сіті.

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Іспанія Барселона Барселона Ліонель Ліонель Мессі Рівалдо
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