"Я назву Барселону, вона дуже вразила мене в минулому сезоні. Думаю, вони знову будуть близькі. Найкращий бомбардир? Александр Ісак.

Алонсо відзначив прогрес Мбаппе – тренер Реала підкреслив важливість зірки Реала перед матчем в Лізі чемпіонів

Ліверпуль буде близьким до того, щоб дійти до фіналу Ліги чемпіонів, це буде чудовий матч: Барселона – Ліверпуль.

Сюрприз? У Лізі чемпіонів беруть участь 6 англійських команд – здається, раніше такого ніколи не було. Я вважаю Прем'єр-лігу найкращою лігою в Європі, але я буду здивований, якщо в плей-офф вийдуть більше ніж три англійські команди", – розповів Каррагер на CBS Sports Golazo.

