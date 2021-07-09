"Я вважаю, що наш суперник повністю заслужив право грати у фіналі. Це команда, яка залишає тобі дуже мало шансів, міцна команда.

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Думаю, це буде чудовий фінал", – цитує Манчіні football-italia.

Нагадаємо, італійці розіграють долю трофею континентальної першості зі збірною Англії 11 липня на Вемблі, стартовий свисток пролунає о 22:00. Саме підопічні Саутгейта вибили команду Шевченка з турніру на стадії 1/4 фіналу.

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