В Ірландії готуються до зйомок художнього фільму про сварку під час ЧС-2002 капітана національної збірної Роя Кіна з головним тренером Міком Маккарті.

Стів Куган зіграє роль тренера збірної Ірландії Маккарті, а Інна Хардвік зіграє роль Кіна. Сюжет фільму торкатиметься наслідків інциденту, що стався на невеликому японському острові Сайпан, за підсумками якого капітан покинув табір команди. Про це інформує ВВС.

Попередники Довбика: конфлікт Барси й Реала, скандальні легенди і Мудрик – 10 трансферів, які провалилися в останню мить

Під час ЧС-2002 півзахисник Манчестер Юнайтед Рой Кін розлютив Футбольну асоціацію Ірландії, розкритикувавши в газетному інтерв'ю умови своєї команди. Він назвав поле тренувальної бази "жорстким як камінь" і поскаржився на брак спортивного інвентарю. Після цього інциденту Мік Маккарті вигнав Кіна з розташування збірної.

"Між Роєм і Міком завжди існувала напруга. Коли Мік був капітаном [збірної Ірландії], а Рой був молодим хлопцем, вони кілька разів посварилися між собою", – зазначив екс-півзахисник Ліверпуля і збірної Ірландії Джейсон Макатір.

На ЧС-2002 Ірландія потрапила в одну групу з Німеччиною, Камеруном і Саудівською Аравією. Команда Міка Маккарті зуміла вийти в плей-офф, але в 1/8 фіналу поступилася дорогою збірній Іспанії, програвши їй по пенальті.

Ліга націй, турнірна таблиця: Україна лишається останньою, Іспанія – у плей-офф, Хорватія не підпустила Польщу