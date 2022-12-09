"Це брехня, і така брехня завдає мені великого болю.

Ахметов: Свій перший капітал я заробив, граючи в карти

Ми з Ахатом запізнилися на матч на 5 хвилин, і він, не дочекавшись мене, кинувся з машини на стадіон. Різниця склала 5 секунд, не більше. Вибух стався, щойно я відчинив двері свого автомобіля.

Коли твій найкращий друг помирає на твоїх очах, ти розумієш, що смерть запізнилася на 5 секунд, і після цього тебе в чомусь звинувачують, це дуже боляче і несправедливо", – цитує Ахметова The Washington Post.

Нагадаємо, Ахат Брагін загинув 15 жовтня 1995 року разом з братом і охоронцями в Донецьку в результаті вибуху під час матчу Шахтар – Таврія. Йому було 42 роки.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді