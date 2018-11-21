"Це божевілля, яке неможливо зрозуміти", – агент Рафіньї незадоволений становищем футболіста в Барселоні

Мазінью, батько і агент Рафіньї, вважає, що наставник Барселони Ернесто Вальверде дуже несправедливий до його сина.

"Це божевілля, яке неможливо зрозуміти. Ми хочемо, щоб Рафа грав постійно. Нам потрібно шукати спосіб покинути клуб, тому що в Барселоні у нього навряд чи вийде грати постійно. Він грає дуже мало. Йому потрібен клуб, де він буде грати 30-40 матчів в сезон. Він вже давно не грає регулярно.

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У цьому клубі ти граєш три матчі поспіль, потім тебе не випускають. У тренера є свій план роботи, але це не так добре для гравця. Рафінья провів дуже хорошу передсезонну підготовку, чудові матчі. Це неможливо зрозуміти.

В січні ми будемо шукати нову команду. Є кілька клубів, які зацікавлені у запрошенні Рафіньї. Барселона згодна відпустити гравця", – цитує Мазінью Sport.es.

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