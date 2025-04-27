Нападник Баварії Харрі Кейн вважає, що чемпіонату Німеччини потрібно внести зміни до правил.

"Звісно, я знав, що у мене чотири попередження. Все одно вважаю, що це божевільне правило. П'ять жовтих карток за 34 матчі означають дискваліфікацію – це божевілля.

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Я пропускатиму важливий матч, бо отримав жовту в першій грі сезону. В цьому немає сенсу. Можливо, вам, у Бундеслізі, варто подумати про це на майбутнє", – цитує Кейна The Athletic.

Нагадаємо, Харрі Кейн не візьме участь у матчі Баварії проти Лейпцига, в якому мюнхенці можуть здобути чергове чемпіонство.

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