Наставники Динамо та Барселони обмінялися кількома репліками перед початком матчу 4 туру ЛЧ на НСК Олімпійський.

Перед стартовим свистком у поєдинку Динамо – Барселона відомі тренери перекинулися кількома словами. Іспанська Marca опублікувала розшифровку розмови Мірчі Луческу з Рональдом Куманом. Як виявилося, наставники обговорили нещодавню поразку Барси від Атлетіко в чемпіонаті Іспанії, а також кадрову ситуацію "синьо-гранатових", які у тому ж матчі втратили Жерара Піке та Серхі Роберто.

Динамо – Барселона – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Луческу: Я дивився ваш матч проти Атлетіко. Барселона провела хорошу гру. У першому таймі був гарний футбол.

Куман: Ця команда сильна в обороні. Вони добре захищаються.

Луческу: Але ви теж мали шанси забити.

Куман: Так. Крім того, нам не пощастило з травмами. Ансу Фаті не буде 3 місяці, Серхі Роберто – 2. Піке може пропустити 4-5 місяців. Але ви знаєте, як це. У вас такі ж самі проблеми. Це божевілля.

Нагадаємо, матч Динамо – Барселона завершився з рахунком 0:4. Мірча Луческу зазнав найбільшої поразки в статусі тренера "біло-синіх". Каталонці навіть напіврезервним складом без проблем оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Кияни після 4-х турів мають лише одне очко – стільки ж у Ференцвароша. Незалежно від результатів поєдинків наступного тижня, саме команди Мірчі Луческу та Сергія Реброва в останньому, 6-му турі, визначать володаря путівки в Лігу Європи.

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