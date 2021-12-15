Вже екс-форвард Барселони та збірної Аргентини Серхіо Агуеро звернувся до прихильників після того, як оголосив про завершення футбольної кар'єри.

"Я завжди знав, що віддам все, щоб знов отримати можливість грати. Але після останніх досліджень лікарі порадили мені припинити займатися професіональним футболом. Їхніх слів було достатньо, щоб ухвалити рішення. Важко завершувати кар'єру за таких обставин, але життя насамперед.

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Одне з багатьох, чого мене навчив футбол, – це те, що поразку можна перетворити на перемогу. І зараз це не зміниться. Звичайно, це боляче, але це не трагедія. Трагедією було б щось інше. Я думаю не про час, який я міг би провести граючи, а про чудові 18 років, які я присвятив грі.

Чудова кар'єра залишиться зі мною, як і те, як я рік за роком працював над нею із пристрастю та самовідданістю. Я зберігаю прихильність і турботу, яку мені надавали всі команди, за які я грав ще в дитинстві. А пізніше – Індепендьєнте, Атлетіко, Манчестер Сіті, Барселона, збірна Аргентини – дорогі мені команди.

Я вдячний фанатам, які підтримували мене, попри всі перешкоди. Ваша підтримка зробила мене сильнішим. Я хочу подякувати всім тренерам, партнерам по команді, персоналу, фізіотерапевтам та менеджерам, які дозволили мені розвивати кар'єру у найкращих умовах. Особливо дякую моїй родині та друзям, які завжди були на моїй стороні. А також своїх агентів, з якими я працював з 14 років, вони супроводжували мене, виявляю професіоналізм та чесність.

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Крім титулів, які я допоміг виграти, що я дуже ціную, найбільшим моїм досягненням є повага до моїх колег і любов футбольного світу. Це те, що не зміниться, – я збережу це у своєму серці, і це допоможе мені бути сильнішим у майбутньому.

Життя продовжується, і попереду ще багато всього. У мене починається нова стадія, яка, безперечно, відрізняється від попередньої. Але я продовжуватиму в тому ж дусі: з позитивом, ентузіазмом і радістю", – написав Агуеро у своєму твіттері.

Нагадаємо, форварду стало погано 30 жовтня, під час матчу 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Серхіо був замінений і відтоді не виходив на поле. Впродовж кар'єри Агуеро виступав за Індепендьєнте, Атлетіко Мадрид і Манчестер Сіті. За Барселону провів 5 матчів, у яких забив 1 гол.

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