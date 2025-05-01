"Я вболівав за київське Динамо. Легендарна команда Валерія Лобановського, яка виграла Кубок кубків 1986 року викликала в мене особливе захоплення футболом. Всі з тієї команди були кумирами: І Олег Блохін, і Олександр Заваров, і Ігор Бєланов, і Анатолій Дем'яненко...Вся команда була командою зірок.

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Але якщо говорити про іноземних гравців, то чемпіонат світу 1986 року в Мексиці всіх нас закохав в Марадону. І для мене це взагалі якийсь Бог на землі. Надалі люблю переглядати матчі або нарізки за його участі, бо це щось поза межами людських можливостей", – сказав Жадан для ТаТоТаке.

Нагадаємо, збірна Аргентини перемогла на чемпіонаті світу 1986 року, а Дієго Марадона був визнаний найкращим гравцем турніру. Впродовж кар'єри Марадона виступав за Архентінос Хуніорс, Бока Хуніорс, Барселону, Наполі, Севілью та Ньюеллс Олд Бойз. Аргентинського нападника було обрано найкращим футболістом ХХ століття за підсумками голосування ФІФА.

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