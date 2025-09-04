"Це благословення, це приголомшливо. Я уявляв собі щось подібне. Я був здивований: перший в історії, це просто приголомшливо. У мене немає слів. Я думаю, це показує, що якщо я можу це зробити, то і ви зможете. Не тільки діти-мусульмани, але і будь-яка дитина будь-якої віри. Зосередься на чомусь, і у тебе вийде, хлопче.

Англія оголосила заявку на відбір ЧС-2026 – Тухель відмовився від Трента, виклик Рашфорда, два дебютанти

Грати за збірну Англії – це дуже важливо, 100%. Насправді я не відчуваю тиску через певні речі. Я просто граю в футбол з посмішкою на обличчі, радію, а решта приходить сама", – цитує Спенса The Mirror.

Англія зіграє у вересні зі збірними Андорри та Сербії у кваліфікації ЧС-2026. Спенс стане першим футболістом в історії збірної Англії, який сповідує іслам.

Улюбленець публіки та жертва алкоголю: неймовірна кар’єра великого Пола Гаскойна