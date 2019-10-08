"Це безглузді балачки", – Фред жорстко відповів на критику гри Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред прокоментував останні невдачі команди Уле Гуннара Сульшера, які призвели до нищівної критики з боку преси та експертів.

"Значна частина критики – безглузді балачки, лише деякі слова допомагають мені і дають привід для роздумів. Я люблю читати, що говорять про мене люди. Це допомагає ставати кращим.

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Останні матчі – не найкращий час для клубу. Розумію, що наша гра засмучує уболівальників. Нам необхідно повернути Манчестер Юнайтед на ті позиції, які він заслуговує", – заявив Фред у коментарі Esporte Interativo.

Нагадаємо, екс-зірка Шахтаря вийшов у основі Манчестер Юнайтед на матч останнього туру АПЛ проти Ньюкасла, однак не допоміг своїй команді уникнути поразки (0:1).

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