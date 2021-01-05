Президент Агробізнеса та екс-віце-президент УАФ Олег Собуцький емоційно поділився думками щодо відхиленої апеляції на рішення про довічну дискваліфікацію від футболу.

"Чи справедливе рішення про довічну дискваліфікацію? Це чистої води зрада, підстава. У мене немає слів. Це антиукраїнщина.

Президент Агробізнеса не зміг оскаржити довічну дискваліфікацію за побиття арбітра – УАФ відхилила апеляцію

Мені ніхто не пояснив таке рішення. Сказали чекати 21 день, протягом яких прийдуть документи про рішення. Що буде далі? Ніхто цього не залишить просто так – це однозначно", – сказав Собуцький у коментарі Tribuna.

Вчора, 4 січня, КДК УАФ відхилив апеляцію про довічне відсторонення президента Агробізнеса від будь-якої футбольної діяльності через побиття арбітра. Це трапилось після поєдинку 24-го туру минулого розіграшу Першої ліги Агробізнес – Минай (0:2). Тоді у суддівській кімнаті був побитий Юрій Іванов – головний арбітр матчу. Як зазначив рефері у своїх поясненнях, до його побиття був причетний вже екс-віце-президент УАФ Олег Собуцький.

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