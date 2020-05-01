"Це абсурд": Кепа жорстко прокоментував відновлення АПЛ

Голкіпер Челсі Кепа Аррісабалага висловив свою позицію щодо завершення коронавірусної паузи.

"Важко говорити про конкретні дати, гравці не контролюють ці питання. В Німеччині вже тренуються, у Франції навпаки завершили сезон, а ми просто чекаємо на рішення. Якщо АПЛ незабаром повернеться, це стане позитивним знаком того, що пандемія під контролем.

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Чи хочу я, щоб сезон відновився? Я хочу, щоб зберігалася максимальна безпека. Зараз говорити про дати повернення до гри – це абсурд. Коли прийде час, і влада дозволить проводити матчі – все повернеться.

Я ніколи не грав без вболівальників. Дуже прикро, якщо матчі відбуватимуться за порожніх трибун, адже футбол належить фанам. Вони є найважливішою частиною дійства. Звичайно, я б хотів відразу грати з вболівальниками, але в нинішній ситуації на це сподіватися складно", – сказав Кепа в інтерв'ю виданню Marca.

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