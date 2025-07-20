– Які основні завдання поставило перед вами керівництво клубу?

– Головна мета, про яку ми говорили, полягає в тому, що клуб хоче бачити гравців академії в першій команді. Ми повинні розвивати цих футболістів, щоб у майбутньому вони стали лідерами клубу. Коли це станеться, успіх команди також зростатиме в турнірній таблиці. Тому ми зосереджені на розвитку команди, гравців, а також на досягненні успіху через цей процес.

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Ми хочемо бути активними учасниками цього шляху – це для нас абсолютно зрозуміло. В Україні є можливості як у чемпіонаті, так і в Кубку, тому ми будемо боротися за всі доступні нам шанси, – сказав ван Леувен в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, контракт Патріка ван Леувена з Кривбасом буде чинним 3 роки.

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