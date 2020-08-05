"Це – вбивство футболістів": Годін наїхав на ПФЛ через напружений графік

"Хочу передати привіт ПФЛ, подякувати їм за цей хороший графік. Ми почали чемпіонат, але ніхто навіть не міг подумати, що хтось не зможе провести матч, переноси.

Перша ліга: Рух здолав Минай в битві за УПЛ, перемоги Інгульця та Волині, фіаско Металіста 1925

Грати через один день – це ще треба постаратися, якщо чесно. Так не повинно бути. Це – вбивство футболістів. Ми зіграли три матчі за шість днів – це нормально? Це ми ще й матч з Рухом не зіграли, невідомо, коли він буде", – поділився Годін у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, що МФК Металург здобув мінімальну перемогу над Прикарпаттям (1:0) в матчі 28-го туру.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати