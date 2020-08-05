toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Це – вбивство футболістів": Годін наїхав на ПФЛ через напружений графік

09:15 - Читать на русском
"Це – вбивство футболістів": Годін наїхав на ПФЛ через напружений графік
Олексій Годін / ФК Чорноморець

Виконувач обов'язків головного тренера МФК Металург Олексій Годін прокоментував напружений графік клубу.

"Хочу передати привіт ПФЛ, подякувати їм за цей хороший графік. Ми почали чемпіонат, але ніхто навіть не міг подумати, що хтось не зможе провести матч, переноси.

Перша ліга: Рух здолав Минай в битві за УПЛ, перемоги Інгульця та Волині, фіаско Металіста 1925

Грати через один день – це ще треба постаратися, якщо чесно. Так не повинно бути. Це – вбивство футболістів. Ми зіграли три матчі за шість днів – це нормально? Це ми ще й матч з Рухом не зіграли, невідомо, коли він буде", – поділився Годін у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, що МФК Металург здобув мінімальну перемогу над Прикарпаттям (1:0) в матчі 28-го туру.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати

blog_ava
Моурінью зізнався про напружені відносини з Касільясом під час роботи у Реалі
06:00
975
Теги
Олексій Олексій Годін Перша ліга ПФЛ МФК Металург МФК Металург
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Михайленко продовжив контракт зі СК Дніпро-1, – ЗМІ
    Україна — 4 серп3749 Михайленко продовжив контракт зі СК Дніпро-1, – ЗМІ
9
год
:
47
хв
Шахтар
19:55
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук