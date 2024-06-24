"Я справді не знаю, як довго ще буду грати. На це впливають різноманітні чинники. Грати стільки років на певному рівні, з великими очікуваннями, намагатись втілити в життя не лише свої мрії, а й мрії польського народу – це тягар. Звичайно, я добре почуваюся в команді. Атмосфера, яка вона зсередини, змушує отримувати насолоду від перебування тут. Фізично мене це також не турбує.

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Я не хочу жалкувати про те, що завершив кар'єру занадто рано, хоча міг ще грати довше. З іншого боку, я не хочу боротися із цим рішенням, коли настане цей момент. У нинішньому вигляді він ще не настав. Потрібно відчувати це у собі. Звісно, ​​ніхто не матиме жодного впливу. Тільки я та моя сім'я – ніхто ззовні", – цитує Лєвандовскі прес-служба УЄФА.

До слова, Роберт дебютував за збірну Польщі майже 16 років тому. Відтоді форвард провів за свою національну команду 150 матчів, у яких забив 81 гол та віддав 33 асисти.