"Це – тягар": Лєвандовскі відверто пояснив, чому досі не завершив кар'єру
Нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі висловився про своє футбольне довголіття, зараз йому 35 років.
"Я справді не знаю, як довго ще буду грати. На це впливають різноманітні чинники. Грати стільки років на певному рівні, з великими очікуваннями, намагатись втілити в життя не лише свої мрії, а й мрії польського народу – це тягар. Звичайно, я добре почуваюся в команді. Атмосфера, яка вона зсередини, змушує отримувати насолоду від перебування тут. Фізично мене це також не турбує.
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Я не хочу жалкувати про те, що завершив кар'єру занадто рано, хоча міг ще грати довше. З іншого боку, я не хочу боротися із цим рішенням, коли настане цей момент. У нинішньому вигляді він ще не настав. Потрібно відчувати це у собі. Звісно, ніхто не матиме жодного впливу. Тільки я та моя сім'я – ніхто ззовні", – цитує Лєвандовскі прес-служба УЄФА.
До слова, Роберт дебютував за збірну Польщі майже 16 років тому. Відтоді форвард провів за свою національну команду 150 матчів, у яких забив 81 гол та віддав 33 асисти.