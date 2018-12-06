"Це незрозуміло що": В Динамо обурені інформацією про те, що клуб виступив за відставку президента УПЛ Грімма

Заступник генерального директора Динамо Сергій Мохник прокоментував зрив засідання представників клубів УПЛ та спростував інформацію про те, що Динамо прагне відставки президента Прем'єр-ліги Томаса Грімма.

"Відразу хочу сказати, що ніяких заяв про відставку Томаса Грімма з поста президента УПЛ я не робив. Зрозуміло, Ігор Циганик написав (першоджерелом виступила платформа Footballhub, з якою співпрацює Циганик. – прим. авт.), і всі пішли за ним. Але як я міг вимагати відставки Грімма, якщо не було самого засідання? Просто не зібрався кворум, збори не відбулися.

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Питання такого взагалі не було, таке ніхто не обговорював і до порядку денного не вносилося. Говорив нещодавно з Гельзіним, мовляв, "Ви разом із Зорею мене підтримали у відставці Грімма", то він теж сміється... Загалом, тут нема про що говорити – кворум не зібрався і не було повноважень навіть відкрити засідання. Тому говорити, що представник Динамо на засіданні вимагав відставки президента УПЛ – це взагалі незрозуміло що.

Я був на шляху до Будинку футболу, і мені подзвонили представники деяких клубів і сказали, що вони не їдуть до Києва. Причина – нібито у них зламалися автомобілі. У 5 учасників з 6, які не приїхали ... Тоді, напевно, треба змінити вид транспорту. У Ворскли, кажуть, одразу дві машини поламалося – і у генерального, і у спортивного директора.

Що далі? Згідно зі статутом, на 20 грудня Прем'єр-ліга призначила повторне проведення зборів. Далі ж ми, Динамо, готові брати участь – хоч 20-го, хоч 21-го, хоч в будь-який інший день. Ну а як далі буде – тут, як то кажуть, хто його знає", – сказав Мохник виданню Obozrevatel.

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