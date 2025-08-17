"У нас занадто багато людей. Справа не в Едерсоні. Сьогодні у нас не було Родрі, Фодена, Ковачіча, Савіо, Гвардіола, на лавці сиділи Аке, Гюндоган... Мені подобається, коли склад глибокий і дозволяє боротися у всіх турнірах, але я не люблю залишати футболістів вдома. Це – нездорова ситуація. Так не створити хорошу атмосферу для конкуренції.

Клуб знає про це з минулого сезону, але як є, так є. Ми хочемо скоротити склад, тому що буде складно підтримувати в команді хорошу атмосферу", – цитує Гвардіолу The Guardian.

У першому турі АПЛ "містяни" розбили Вулверхемптон з рахунком 4:0.

