Президент ФК Ужгород Рудольф Балажинець відповів на чутки про злиття з Минаєм.

– Рудольфе, ваш клуб дійсно має намір поглинути, викупити, чи об’єднатися з Минаєм в одну структуру, щоб виступати в Першій лізі?

– Наскільки добре ви знаєте регламент ПФЛ?

– Не досконало. Але подібні випадки були. Наприклад ФК Кудрівка свого часу поглинула Ниву з Бузової.

– Почитайте регламент, а потім пишіть от такі от цікаві історії.

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– Ми хочемо з’ясувати наскільки правдивий інсайд наших колег. ФК Ужгород не хоче поглинути ФК Минай?

– Це – нереально!

– Але ж диму без вогню не буває...

– Буває багато чого. Дуже важко зробити те про що ви питаєте. Це є неправда, принаймні на цей час.

– Тобто на цей час ні, а в майбутньому?

– То лише Бог знає, а наше діло працювати, – заявив президент Ужгорода Рудольф Балажинець в ексклюзивному коментарі Українському футболу.

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