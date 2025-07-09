"Це – нереально": в клубі Другої ліги прокоментували можливість об'єднання з екс-командою УПЛ
Президент ФК Ужгород Рудольф Балажинець відповів на чутки про злиття з Минаєм.
– Рудольфе, ваш клуб дійсно має намір поглинути, викупити, чи об’єднатися з Минаєм в одну структуру, щоб виступати в Першій лізі?
– Наскільки добре ви знаєте регламент ПФЛ?
– Не досконало. Але подібні випадки були. Наприклад ФК Кудрівка свого часу поглинула Ниву з Бузової.
– Почитайте регламент, а потім пишіть от такі от цікаві історії.
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– Ми хочемо з’ясувати наскільки правдивий інсайд наших колег. ФК Ужгород не хоче поглинути ФК Минай?
– Це – нереально!
– Але ж диму без вогню не буває...
– Буває багато чого. Дуже важко зробити те про що ви питаєте. Це є неправда, принаймні на цей час.
– Тобто на цей час ні, а в майбутньому?
– То лише Бог знає, а наше діло працювати, – заявив президент Ужгорода Рудольф Балажинець в ексклюзивному коментарі Українському футболу.
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