"З Грузією була важка гра, тому що це, напевно, найкраще покоління їхньої збірної за останні декілька років. Плюс вони грали вдома, підтримка трибун десь їх підганяла. Але я думаю, щось результат по грі, тому що і в них були гарні моменти наприкінці матчу, і в нас було два моменти. Вважаю, що гра, в принципі, нічийна була.

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Ми розуміли, ми бачили, десь відчували в грі, що в нас є простір і такі швидкі гравці, як Мудрик – потрібно цим користуватися. Тому я десь намагався підігрувати йому. Ми старались шукати цей простір за спинами захисників. В принципі, це декілька разів виходило, але, на жаль, забили лише раз.

Чи не здивували мене виходи Забарного до чужих воріт? Ні, по грі я бачив, що він декілька разів намагається виходити з м’ячем, і в нього це дуже добре виходить. У попередніх матчах він також це практикував, тому я бачив, що в нього є простір, і він, в принципі, цим здорово користується. Але десь не вистачило більше комунікації. Я чекав пас десь у ноги, потім бачив, що вже не зможу отримати цей м’яч і намагався відкритися або для нього, або для себе. На жаль, був офсайд.

Чого очікую від протистояння з Албанією? Нам потрібна тільки перемога, щоб посісти 2-ге місце, щоб потрапити в Лігу А. Будемо намагатися виграти, але ми розуміємо, що кожна гра на виїзді – це нелегко. Тому потрібно всім, найголовніше, відновитися і бути готовими, тому що зараз всі команди намагаються грати в футбол, і вже немає команд, які ти можеш на одній нозі обіграти. Потрібно бути стовідсотково готовим", – сказав Довбик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, дуель між Албанією та Україною відбудеться в Тирані на стадіоні Air Albania у вівторок, 19 листопада. Початок зустрічі о 19:45.

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