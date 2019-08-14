"Це – ганьба": Тадіч розкритикував УЄФА через регламент Ліги чемпіонів

Півзахисник і капітан Аякса Душан Тадіч обурений, що його клуб повинен брати участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми – півфіналісти Ліги чемпіонів, але повинні грати у кваліфікації. Це – ганьба! У цих відбіркових матчах можливо все. Подивіться на виліт Порту", ​​– сказав Тадіч.

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Аякс у минулому сезоні дістався до півфіналу ЛЧ, однак у новій кампанії змушений пробиватися в основний раунд через кваліфікацію, оскільки рейтинг ліги Нідерландів не дозволяє чемпіону країни потрапляти в турнір напряму.

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Аякс з великими труднощами пройшов ПАОК (2:2; 3:2). У раунді плей-офф амстердамці зустрінуться з кіпрським АПОЕЛом.

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