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"Це – ганьба": Тадіч розкритикував УЄФА через регламент Ліги чемпіонів

19:38 1327 Читать на русском
"Це – ганьба": Тадіч розкритикував УЄФА через регламент Ліги чемпіонів
Душан Тадіч / фото із соцмереж

Півзахисник і капітан Аякса Душан Тадіч обурений, що його клуб повинен брати участь у кваліфікації Ліги чемпіонів.

 

"Ми – півфіналісти Ліги чемпіонів, але повинні грати у кваліфікації. Це – ганьба! У цих відбіркових матчах можливо все. Подивіться на виліт Порту", ​​– сказав Тадіч.

Визначилися усі пари плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів-2019/20

Аякс у минулому сезоні дістався до півфіналу ЛЧ, однак у новій кампанії змушений пробиватися в основний раунд через кваліфікацію, оскільки рейтинг ліги Нідерландів не дозволяє чемпіону країни потрапляти в турнір напряму.

У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів Аякс з великими труднощами пройшов ПАОК (2:2; 3:2). У раунді плей-офф амстердамці зустрінуться з кіпрським АПОЕЛом.

"Заср*ли команду далі нікуди", або "Навіть матюкатися не хочеться". Реакція соцмереж на виліт Динамо з Ліги чемпіонів

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Теги
Ліга чемпіонів Душан Тадіч Душан Тадіч Аякс Аякс Аякс - ПАОК
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