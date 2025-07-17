"Це вже не просто скандальне інтервʼю. Це – ганьба. Желько Любеновіч каже, що отримував такі серйозні погрози від агентів, що мусив покинути країну. Це не вуличні розбірки і не "жарені" новини. Це люди з ліцензіями, які мають право працювати у футболі. Вони – частина системи.

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Якщо те, що сказано в інтерв’ю – правда, ці "агенти" не повинні більше жодного дня мати стосунок до футболу. І до спорту взагалі. Це має бути розслідувано. Публічно. Відкрито. З висновками. Я звернуся до Комісії чесної гри УАФ і до Національної платформи доброчесності спорту.

Тому що ми не маємо права мовчати. Футбол має бути чесним. Спорт має бути чесним. Без погроз. Без тиску. Без страху. І ми цього доб’ємося", – написав Сирота на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Желько Любеновіч підтвердив, що причиною його швидкого відходу з посади головного тренера Ворскли стали погрози з боку агентів, які привели його у клуб. Через це фахівець навіть покинув Україну.

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