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"Це – брехня": Суркіс заявив, що Наполі не робив пропозиції щодо трансферу Циганкова

00:30 155 Читать на русском
"Це – брехня": Суркіс заявив, що Наполі не робив пропозиції щодо трансферу Циганкова
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс в ефірі програми "Профутбол" запевнив, що Віктор Циганков не перейде в інший клуб.

"Це – брехня, на нас ніхто не виходив і я ні з ким не розмовляв. Сума у 18 мільйноів кимось придумана, жодного паперу в клуб не надходило.

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Циганков – лідер Динамо, навколо нього будується гра. Тому він повинен ще певний час віддати цій команді. Всьому свій час", – сказав Суркіс.

Нагадаємо, чинний контракт Віктора з Динамо діє до 2023 року. У сезоні 2018/19 він провів 45 матчів, забив 18 голів та віддав 16 асистів.

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