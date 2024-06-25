"Дивились теорію, і я просто трохи у захваті від гри де Брюйне. Коли ти просто дивишся футбол, то не помічаєш ці деталі. А коли його виокремлюють, коли ти бачиш, як він пересувається залежно від м'яча, як він приймає, як грає у 1-2 дотики.

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Це такі дрібниці, але вони грають дуже велику роль у футболі. Тепер я реально розумію, чому він віддає по 20 асистів кожен сезон. Він всі м'ячі приймає вперед. Я знаю, що вся гра будується через нього.

У Бельгії так само сильні крайні півзахисники – Доку і Троссар. Дуже швидкі, через них також будуються атаки. Ну і, звичайно, Лукаку, зірковий нападник. Гадаю, це 3-4 футболісти, через яких будується вся гра Бельгії. Нам треба якомога краще і зосереджено до них підійти", – резюмував Судаков у ефірі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Бельгія відбудеться 26 червня в Штутгарті. Стартовий свисток повинен пролунати о 19:00 за київським часом. Перед останнім туром в групі Е нічого не ясно. Всі чотири команди мають по 3 очки. Різниця м'ячів – у Румунії 3:2, у Бельгії 2:1, у Словаччини 2:2, у нашої збірної найгірша, 2:4.

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