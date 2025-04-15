Чемпіонат Польщі, 28-й тур

Лехія Гданськ – Сталь Мелець – 3:2

Голи: Бобчек, 72, 90+1, Нойгебауер, 90+3 – Гербовскі, 33, Кавалейру, 42

Команди мали по 24 очки і перебували в зоні вильоту, тому перемога була неймовірно важливою для обох. Богдан Сарнавський не потрапив навіть до заявки Лехії, Антон Царенко розпочав у запасі, а Іван Желізко, Максим Хлань та Богдан В'юнник отримали місце у основі.

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Саме В'юнник у дебюті міг виводити господарів уперед, якби VAR не зафіксував маленький офсайд. До перерви становище команди українців стало катастрофічним – 0:2.

Бобчек запалив надію Лехії, скориставшись передачею екс-хавбека Кривбаса Ріфета Капіча. До настання компенсованого часу "біло-зелені" все ще поступались, але встигли все перевернути на свою користь! Бобчек оформив дубль, а Нойгебауер обробив пас Царенка і майстерно пробив низом в оточенні трьох суперників – 3:2.

Перемога дозволила Лехії набрати 27 очок і вискочити зі зони вильоту Екстракляси. Сталь з 24 пунктами на дні, однак попереду ще 6 турів запеклої боротьби.

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