Дженоа вирішила нестандартно представити свою третю форму, опублікувавши фотографії легенди рестлінгу "Трунаря" в новій майці. "Трунар", справжнє ім'я якого Марк Вільям Калавей, є колишнім професійним рестлером, який користувався особливою популярністю в Італії в 90-х роках. "Грифони" вирішили скористатися його брендом, щоб представити третю форму на сезон.

Дженоа драматично врятувалася з Комо: Балотеллі вийшов на фарт, ефектні бокові "ножиці" і скасований гол

Нову форму Дженоа виконано переважно в чорному кольорі із золотими деталями, що підкреслюється крилатою фразою "Темна сторона Генуї", яку клуб використовував під час презентації футболки. Як інформує офіційний сайт клубу, співпраця з "Трунарем" зародилася після того, як рестлер підписався на акаунт "россоблу" в Instagram.

Нагадаємо, що кольори Дженоа захищає Руслан Маліновський. Півзахисник збірної України наразі відновлюється після важкої травми.