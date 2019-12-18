Трудова перемога Ліверпуля на шляху до світової корони у відеоогляді матчу з Монтерреєм

Англійський Ліверпуль переграв мексиканський Монтеррей (2:1) у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Мерсисайдцям вдалося забити швидкий м'яч зусиллями Мохамеда Салаха та Набі Кейта на 12-й хвилині.

Ліверпуль продерся у фінал клубного чемпіонату світу, вирвавши перемогу над Монтерреєм – Клопп вгадав з замінами

Єгиптянин класно розвернувся і розрізним пасом вивів гвінейця фактично віч-на-віч із кіпером – це 1:0. Проте, мексиканці не знітилися і зрівняли рахунок уже за 2 хвилини: Аллісон перед собою відбив удар когось із "смугастих", а Рохеліо Фунес спокійно добив м'яч у сітку з кількох метрів.

Далі почалася весела гра з великою кількістю моментів і цікавих комбінацій. Здавалося, що справа дійде до серії пенальті, та Ліверпуль зумів вирвати перемогу наприкінці поєдинку. На 90+1-й хвилині Александер-Арнольд у своєму стилі прострілив із флангу, а Роберто Фірміно на ближній стійці вдало зіграв на випередження.