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Трудова перемога Ліверпуля на шляху до світової корони у відеоогляді матчу з Монтерреєм

22:51 415 Читать на русском
Трудова перемога Ліверпуля на шляху до світової корони у відеоогляді матчу з Монтерреєм
Радість "червоних" / твіттер Ліверпуля

Англійський Ліверпуль переграв мексиканський Монтеррей (2:1) у півфіналі Клубного чемпіонату світу. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

 

Мерсисайдцям вдалося забити швидкий м'яч зусиллями Мохамеда Салаха та Набі Кейта на 12-й хвилині.

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Єгиптянин класно розвернувся і розрізним пасом вивів гвінейця фактично віч-на-віч із кіпером – це 1:0. Проте, мексиканці не знітилися і зрівняли рахунок уже за 2 хвилини: Аллісон перед собою відбив удар когось із "смугастих", а Рохеліо Фунес спокійно добив м'яч у сітку з кількох метрів.

Далі почалася весела гра з великою кількістю моментів і цікавих комбінацій. Здавалося, що справа дійде до серії пенальті, та Ліверпуль зумів вирвати перемогу наприкінці поєдинку. На 90+1-й хвилині Александер-Арнольд у своєму стилі прострілив із флангу, а Роберто Фірміно на ближній стійці вдало зіграв на випередження.

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Ліверпуль Ліверпуль Клубний чемпіонат світу Монтеррей - Ліверпуль Світ Монтеррей Монтеррей Відеоновини
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