У рамках 1-го туру групового етапу Ліги Європи лондонський Арсенал здобув важку перемогу над віденським Рапідом. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

У першому таймі на полі здебільшого було багато боротьби – 4 "гірчичники" й "нулі" на табло.

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А на старті другої половини вперед вийшли господарі. Давід Луїс і Лєно заварили "кашу" поблизу власних воріт, м'яч перехопив Таксіархіс Фунтас і спокійно переправив того у ворота. Лондонці, однак, змогли вирвати перемогу. Спочатку реабілітувався Давід Луїс, забивши з другого поверху після навісу Пепе зі штрафного. А потім Бельєрін вивів П'єра-Емеріка Обамеянга на порожні ворота – 1:2.

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