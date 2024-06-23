Анатолій Трубін може піти на серйозне підвищення після всього одного сезону в Бенфіці.

Манчестер Сіті міг би звернути увагу на 22-річного голкіпера збірної України, припускає FourFourTwo.

Трубін – про перший вихід на Євро-2024: "Проти Словаччини була справжня збірна України"

Трубін провів впевнений сезон за Бенфіку, а на Євро-2024 витіснив Андрія Луніна. За вихованцем Шахтаря може вишикуватися серйозна черга з грандів вже цього літа. Один з очевидних претендентів – Манчестер Сіті. "Містяни" ризикують втратити Едерсона, який задивляється в бік Саудівської Аравії. Цікаво, що в 2017 році Гварідола запрошував бразильця також з Бенфіки і навряд пошкодував.

Португальський клуб почувається спокійно. Чинний контракт Трубіна розрахований ще на 4 роки, включаючи захмарну клаусулу на 100 млн євро. Переконати Бенфіку може лише дуже щедра пропозиція.

Трубін пройшов шлях від "товстуна" до найдорожчого голкіпера світу – як ідеально втекти зі "золотої клітки" Шахтаря