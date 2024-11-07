Португальське видання A Bola досі не може запам'ятати різницю між Україною та Росією, згадуючи ефектний виступ Анатолія Трубіна проти Баварії.

Після матчу Баварія – Бефіка португальське видання A Bola взяло коментар в одного з головних героїв матчу – нашого земляка Анатолія Трубіна.

Сейви Трубіна у відеоогляді матчу Баварія – Бенфіка – 1:0

Проте, в тексті українця назвали "Guarda-redes russo" – російський воротар. На момент написання цієї новини ганебну помилку так і не виправили.

Нагадаємо, що Бенфіка мінімально програла Баварії (0:1), а Трубін став одним з головних героїв гри. Зокрема, портал Sofascore оцінив виступ українця у 8,7 бала – воротар здійснив 9 сейвів.

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