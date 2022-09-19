"Мені подобається цей стадіон в Глазго, ця атмосфера. Я і тоді відчув вболівальників. Розумію, що таке шотландці, тому що ми грали проти Селтіка, і там був один гостьовий сектор, але їх було дуже чутно. Я вважаю, що в плані атмосфери це те, що хоче відчувати футболіст: підтримку, можливо, якийсь тиск.

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Хочу також побажати найскорішого відновлення Жорі Бущану. І конкуренція буде ще більша, ще краща. Це буде тільки плюс для збірної та для всіх. Матчі за збірну України не можуть бути неважливими. Кожен матч важливий, і потрібно грати тільки на перемогу".

Звісно, коли приїжджаєш у збірну – це завжди радість, щастя, тому що ти граєш за свою країну на міжнародному рівні. Тому завжди з позитивними емоціями приїжджаєш сюди. Як за полем, так і на полі – дружня атмосфера. Всі підтримують один одного. Це ключ до успіху. Ти приїжджаєш у збірну і завжди хочеш грати, як можна сказати ні? Звісно, хочеться грати, але потрібно доводити на тренуваннях, працювати, і потім тренер буде вирішувати, хто буде грати", – сказав Трубін в коментарі для прес-служби УАФ.

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