Трубін зухвалим фінтом прибрав форварда Маккабі Т-А – Пятов оцінив дії молодого конкурента
Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став одним з головних героїв матчу 1/16 Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:0).
Молодий воротар "гірників" відбив усі удари суперника, а на 32 хвилині ще й показав неабияку техніку.
Шахтар – Маккабі Т-А – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Нападник Маккабі Александар Пешіч хотів запресингувати Трубіна у карному майданчику, але зрештою піймав облизня. 19-річний воротар елегантно прибрав м'яч під себе, а принижений серб лише розчаровано закричав у порожнечу. Андрій Пятов сидів на лаві запасних і схвально оцінив дії конкурента.
Додамо, що сьогодні Шахтар дізнається свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи – жеребкування розпочнеться о 14:00.
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