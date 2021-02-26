Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін став одним з головних героїв матчу 1/16 Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:0).

Молодий воротар "гірників" відбив усі удари суперника, а на 32 хвилині ще й показав неабияку техніку.

Шахтар – Маккабі Т-А – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нападник Маккабі Александар Пешіч хотів запресингувати Трубіна у карному майданчику, але зрештою піймав облизня. 19-річний воротар елегантно прибрав м'яч під себе, а принижений серб лише розчаровано закричав у порожнечу. Андрій Пятов сидів на лаві запасних і схвально оцінив дії конкурента.

Додамо, що сьогодні Шахтар дізнається свого суперника в 1/8 фіналу Ліги Європи – жеребкування розпочнеться о 14:00.

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