"Працювали в режимі дворазових тренувань і провели три товариські зустрічі, у яких змогли налагодити й пригадати ігрові взаємозв’язки. Вважаю, що перший збір пройшов відмінно. Зараз є кілька днів на відпочинок, а потім з новими силами готуватимемось до офіційних матчів.

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Проведу час із сім’єю, буду зі своїми рідними та близькими – це найкращий відпочинок після довгої розлуки. За таких умов відпочиваєш передусім психологічно, відсторонившись від зовнішніх факторів. Два дні саме достатньо, аби відновити фізичну форму і побути з коханими людьми", – поділився Трубін у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, Шахтар запланував два збори в Туреччині. Перший пройшов з 17 по 26 січня, після чого команда ненадовго повернулась в Україну. Другий збір пройде з 29 січня по 5 лютого – також в Белеку.

До слова, "гірники" йдуть другими у турнірній таблиці чемпіонату України, відстаючи від Динамо на один бал. У плей-офф Ліги Європи команда Луїша Каштру пробилася завдяки третій сходинці в групі Ліги чемпіонів. Суперником Шахтаря в 1/16 фіналу стане Маккабі з Тель-Авіва.

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