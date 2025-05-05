"Ми провели два різні тайми, непогана гра. Думаю, це був дуже хороший перший тайм від нашої команди, як у захисті, так і в нападі. Ми відмінно підготувалися до протистояння.

"Кожна гра – вирішальна": Трубін прокоментував матч з відбитим пенальті – Бенфіка бореться за чемпіонство

Проти Ешторіла важко грати через їхню динаміку, через те, як їхні півзахисники підхоплюють гру на флангах і намагаються перекрити лінію оборони.

Другий тайм був трохи більш фрагментарним. Ешторіл також змінив свою стратегію, вони не так сильно пресингували, вичікували і намагалися частіше виходити в контратаки. Також вирішальну роль зіграв відмінний сейв Трубіна", – цитує Лаже офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що український воротар відбив пенальті у матчі проти Ешторіла. Спортінг та Бенфіка мають однакову кількість очок – по 78. До завершення чемпіонату лишилося чотири тури.

Трубін відбив пенальті, допомігши Бенфіці втримати перемогу – команда українця продовжує боротьбу за чемпіонство