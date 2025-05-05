"Трубін зіграв вирішальну роль": тренер Бенфіки оцінив внесок українця в продовження боротьби за чемпіонство
Головний тренер Беніки Бруну Лаже прокоментував перемогу наш Ешторілом у 32 турі чемпіонату Португалії, підкресливши важливість Анатолія Трубіна.
"Ми провели два різні тайми, непогана гра. Думаю, це був дуже хороший перший тайм від нашої команди, як у захисті, так і в нападі. Ми відмінно підготувалися до протистояння.
"Кожна гра – вирішальна": Трубін прокоментував матч з відбитим пенальті – Бенфіка бореться за чемпіонство
Проти Ешторіла важко грати через їхню динаміку, через те, як їхні півзахисники підхоплюють гру на флангах і намагаються перекрити лінію оборони.
Другий тайм був трохи більш фрагментарним. Ешторіл також змінив свою стратегію, вони не так сильно пресингували, вичікували і намагалися частіше виходити в контратаки. Також вирішальну роль зіграв відмінний сейв Трубіна", – цитує Лаже офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, що український воротар відбив пенальті у матчі проти Ешторіла. Спортінг та Бенфіка мають однакову кількість очок – по 78. До завершення чемпіонату лишилося чотири тури.
Трубін відбив пенальті, допомігши Бенфіці втримати перемогу – команда українця продовжує боротьбу за чемпіонство