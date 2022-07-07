"З шотландцями за моментами та за грою результат закономірний. Щодо матчу з валлійцями, можу сказати, що суддя мав призначати пенальті. Я вважаю, що ми незаслужено не вийшли на Мундіаль. Але це футбол і треба ставати сильнішим навіть після таких поразок.

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У Лізі націй Україна з Ірландією перемогла та зіграла внічию, а також виграла у Вірменії. Добре, що є в активі дві перемоги. І наголошу, що важким був нічийний матч з Ірландією.

Звичайно, якби було три перемоги у Лізі націй, це було б ідеально. Але все одно із 7 очками Україна йде на першому місці. Три матчі ще попереду. Все залежить від нас. Ми маємо показувати свій футбол і добувати результат", – сказав Трубін у коментарі SportArena.

Нагадаємо, підопічним Олександра Петракова не вдалось вийти на ЧС-2022 – у вирішальному матчі наші хлопці мінімально поступились Уельсу.

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