Трубін зацікавив двох грандів АПЛ і топовий клуб Німеччини
Молодий воротар Шахтаря Анатолій Трубін має перспективні варіанти розвитку своєї кар'єри.
Анатолій Трубін впевненою грою у Лізі чемпіонів привернув увагу деяких європейських грандів – Челсі, Арсенала та Байєра.
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За інформацією CdS, саме ці три клуби пильно стежать за виступами українця. Видання наголошує на відносно низькій зарплаті 19-річного голкіпера (Трубін отримує близько 5 тисяч євро на місяць) та на неймовірному таланті. Цікаво, що авторитетний статистичний ресурс визнав його найкращим гравцем "гірників" у матчі з Інтером, а сам воротар не раз рятував від прощеного м'яча.
Зауважимо, що контракт Анатолія з Шахтарем чинний до 2024 року. У поточному сезоні він у семи матчах захищав ворота "гірників", в яких пропустив 8 голів, а один поєдинок відстояв на нуль. Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.
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