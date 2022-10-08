Одразу два клуби Серії А проявляють інтерес до воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер інсайдер Ніколо Скіра.

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Йдеться про Удінезе, який у поточному сезоні сенсаційно відстає від лідерів чемпіонату Італії лише на 1 бал, та Сассуоло, що йде на 8 місці. Обидва колективи планують підписати 21-річного кіпера наступного літа.

Нагадаємо, Трубін – вихованець академії Шахтаря. У поточному сезоні провів за "гірників" 8 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 6 голів (у трьох зустрічах відстояв "на нуль"). Його контракт з донеччанами чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 8 млн євро.

До слова, минулого року ЗМІ писали про інтерес до Анатолія з боку Інтера та Мілана.

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