"Чи вболівав за когось на ЧС-2022? Ні за кого не вболівав, але турнір дивився й побачив багато цікавого. Із самого початку думав, що виграє змагання хтось із Південної Америки – Аргентина чи Бразилія. Не помилився. Радий за Мессі, який довів, що є королем футболу. Було цікаво дивитися за роботою воротарів – Мартінеса, Ліваковіча, Буну. Дуже хороші серії пенальті, де кожен гравець проявляє себе як особистість.

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Той же Мартінес – це зовсім незвична манера поведінки та ставлення до суперника. Не всім сподобається, проте своїй команді цими жестами, провокаціями допоміг. Чи міг би зіграти, як він, заради команди? Ні, мені дійсно не хотілося б так поводитися. Але якщо для команди потрібна спортивна агресія, жорсткість, непоступливість – будь ласка. Воротар – останній рубіж перед воротами, йому треба боротися до останнього", – поділився Трубін в інтерв'ю "Український футбол".

Нагадаємо, що Еміліано Мартінес запам'ятався неоднозначною поведінкою під час ЧС-2022, коли намагався психологічно впливати на своїх суперників. Воротар продовжив цим займатись і після тріумфу, зокрема, знущаючись з Кіліана Мбаппе, який оформив хет-трик в його ворота у фіналі Мундіалю.

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