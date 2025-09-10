"Ми дуже засмучені та розчаровані. Якщо ми хочемо чогось досягти, треба вигравати в таких суперників. Байдуже, яке поле, нам необхідно перемагати. Сьогодні, можливо, не вистачило агресії з перших хвилин.

"Це сором": Трубін не став підбирати слів для опису нічиєї проти Азербайджану у відборі ЧС-2026

Лише коли рахунок став 1:1 наприкінці матчу, то стали атакувати, подавати, з'явилися удари. Можливо, якби це було з перших хвилин, то ми мали б інший результат. Плюс треба краще діяти в обороні: якби не пропустили – виграли б.

Кожен має замислитися індивідуально й приїжджати в збірну з іншим настроєм. Якщо ми хочемо грати на чемпіонаті світу, то немає ніяких відмазок. Треба виходити, вигризати й перемагати. Якщо в наступній грі не переможемо, то про чемпіонат світу можна забути", – цитує Анатолія Трубіна прес-служба УАФ.

Нагадаємо, що вболівальники визнали воротаря Бенфіки найкращим гравцем матчу проти Азербайджану (1:1). Україна після двох стартових турів у відборі на Мундіаль має лише один заліковий бал і йде на третьому місці у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.

Наступний матч збірна України проведе проти Ісландії 10 жовтня.

