Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, схоже, вже зовсім близький до підписання контракту з Бенфікою.

Георгій Судаков переходить до Бенфіки, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Сума трансферу становить 27 мільйонів євро фіксованим платежем, ще 5 мільйонів передбачено бонусами. Крім того, Шахтар отримає понад 20% від майбутнього перепродажу футболіста. У складі лісабонського клубу українець виступатиме під 10-м номером.

Шахтар офіційно оголосив про переходи одноклубника Неймара та ще одного бразильця

22-річний хавбек є вихованцем донеччан і виступав за першу команду з 2020 року. За цей час він провів 146 матчів, забив 33 м’ячі та відзначився 19 асистами.

Тепер Судаков, схоже, стане частиною Бенфіки, яка цього сезону зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів разом з Реалом, Челсі, Байєром, Ювентусом, Наполі, Аяксом, Карабахом та Ньюкаслом.

Шахтар своєю чергою здобув путівку до основної стадії Ліги конференцій після перемоги над Серветтом.

Нагадаємо, що за Бенфіку вже виступає один українець – колишній голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.

BREAKING: Georgiy Sudakov to Benfica, here we go! Deal agreed right now between clubs with Shakhtar.



Rui Pedro Braz and Darijo Srna close the agreement at €27m plus €5m add-ons and sell-on clause over 20%.



Sudakov will be the new number 10 of Benfica! ️ pic.twitter.com/moLJ9vLrAG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Шахтар прорвався у Лігу конференцій, дотиснувши Серветт в овертаймі – Еліас попри травму приніс вольову перемогу