Трубін вже чекає Судакова в Бенфіці – Романо розкрив деталі трансферу зірки Шахтаря
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков, схоже, вже зовсім близький до підписання контракту з Бенфікою.
Георгій Судаков переходить до Бенфіки, інформує інсайдер Фабріціо Романо. Сума трансферу становить 27 мільйонів євро фіксованим платежем, ще 5 мільйонів передбачено бонусами. Крім того, Шахтар отримає понад 20% від майбутнього перепродажу футболіста. У складі лісабонського клубу українець виступатиме під 10-м номером.
22-річний хавбек є вихованцем донеччан і виступав за першу команду з 2020 року. За цей час він провів 146 матчів, забив 33 м’ячі та відзначився 19 асистами.
Тепер Судаков, схоже, стане частиною Бенфіки, яка цього сезону зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів разом з Реалом, Челсі, Байєром, Ювентусом, Наполі, Аяксом, Карабахом та Ньюкаслом.
Шахтар своєю чергою здобув путівку до основної стадії Ліги конференцій після перемоги над Серветтом.
Нагадаємо, що за Бенфіку вже виступає один українець – колишній голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін.
