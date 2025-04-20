"Ми хотіли здивувати суперника, могли забити на початку зустрічі. Потім могли забити після двох дуже небезпечних стандартів. Бенфіка ж забила гол у ситуації, коли ми добре пресингували. Та все ж їхній гол можна назвати заслуженим.

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Ми зробили більш ніж достатньо, щоб забити. Після перерви, коли рахунок вже був 0:1, ми намагалися йти вперед, у нас були інші можливості, щоб забити.

Перемога Бенфіки не підлягає сумніву: вона є справедливою, адже вони змогли забити, а ми – ні. Але ми нанесли вдвічі більше ударів. Трубін продемонстрував монструозний виступ", – цитує Фрейре Mais Futebol.

До слова, наразі Бенфіка, як і Спортінг, має 72 бали, але поступається "левам" за додатковими показниками, тому перебуває на другому місці.

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