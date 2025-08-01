Суперкубок Португалії 2025

Спортінг – Бенфіка – 0:1

Гол: Павлідіс, 50

Бенфіка виграла Суперкубок Португалії, здолавши Спортінг з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив найкращий бомбардир "орлів" Павлідіс – він підхопив м'яч у чужому штрафному майданчику в атаці другим темпом і пробив воротаря "левів" Сілву, який міг парирувати цей удар, але не зробив цього.

Трубін позбавив Моурінью трофея – українець відзначився благородним жестом (ВІДЕО)

Спортінг забив Трубіну на четвертій хвилині, але цей гол не був зарахований через офсайд. Загалом український воротар відіграв надійно і заробив жовту картку лише на 90+6-й хвилині – у нього виникло непорозуміння з форвардом суперника Луїсом Суаресом, який щойно поповнив склад "зелено-білих".