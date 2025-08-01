Трубін вперше виграв Суперкубок Португалії – він отримав жовту картку за конфлікт із зірковим новачком Спортінга
Бенфіка перемогла Спортінг у матчі за Суперкубок Португалії (1:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".
Суперкубок Португалії 2025
Спортінг – Бенфіка – 0:1
Гол: Павлідіс, 50
Бенфіка виграла Суперкубок Португалії, здолавши Спортінг з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив найкращий бомбардир "орлів" Павлідіс – він підхопив м'яч у чужому штрафному майданчику в атаці другим темпом і пробив воротаря "левів" Сілву, який міг парирувати цей удар, але не зробив цього.
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Спортінг забив Трубіну на четвертій хвилині, але цей гол не був зарахований через офсайд. Загалом український воротар відіграв надійно і заробив жовту картку лише на 90+6-й хвилині – у нього виникло непорозуміння з форвардом суперника Луїсом Суаресом, який щойно поповнив склад "зелено-білих".