Анатолій Трубін став найкращим гравцем матчу Фенербахче – Бенфіка, інформує Sofascore. Український воротар отримав найвищу оцінку від статистичного порталу (7,8). У стамбульській зустрічі Трубін зробив 6 сейвів, 4 з яких припали після ударів з меж штрафного майданчика. Також він двічі успішно зіграв на виході при перехопленні навісів.

Бенфіка у меншості втримала нічию з Фенербахче – Трубін привіз гол, але завершив без пропущених у п'ятій грі поспіль

Анатолій торкнувся м'яча 38 разів: він зробив 25 передач, 14 з яких стали точними (56%). З 18 довгих передач точними були 7.

Після матчу головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью визнав, що Бенфіка перебувала в глухій обороні і грала на нічию.