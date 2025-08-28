Бенфіка забила тричі вже на старті, але судді виручили Фенер

Стамбульська зустріч завершилась нульовою нічиєю. Це був єдиний із шести матчів лісабонців на початку сезону, який завершився без їхньої перемоги, та і моментів команда особливо не створювала. Таким чином, Фенербахче залишався з непоганими шансами на основний етап ЛЧ – от тільки "орли" на Да Луж виступають особливо сильно.

Підопічні Бруну Лаже ще не завершували домашку, забивши менш як два голи. У ворота турків залетіло три ще до 35-ї хвилини матчу-відповіді. Вперше діставати м'яч із сітки воріт Ліваковічу довелося на 11-й хвилині, коли Антоніу Сілва замкнув подачу з кутового. Центрбек цілив у дальній кут, а Павлідіс підправив сферу в площину.

Цей епізод перевіряли VAR і особисто Славко Вінчіч цілих чотири хвилини. Біля штанги в положенні поза грою стояв Барейро, але не Павлідіс. Треба було визначити, наскільки активним був офсайд у Лукаса.

Під час удару Сілви його могли б оцінити як пасивний, однак Лукас перебував поза грою і під час замикання Павлідіса – та ще й активно завадив Семеду, вдаривши Нелсона по нозі й травмувавши. Саме тому взяття воріт скасували.

Барейро ж виправився за свою помилку під час штрафного на 23-й хвилині. Лукас відклеївся від Остервольде та пробив головою в протихід Ліваковічу – це був чистий гол, однак Славко Вінчіч скасував його через порушення правил.

Повтор показав, наскільки ж кумедним виявилось це рішення. Захисник "орлів" нахабно й по-дурному симулював, але номер пройшов.

Аж на 35-й хвилині Бенфіка забила легально. Знову слід відзначити Барейро. Спочатку він виконав класну закидушку на хід Аурснесу а потім підхопив відскок після прострілу данця – і різко перевів ліворуч під удар Актюркоглу. Керем красиво зарядив у ближню дев'ять. 1:0!

Цікаво, що саме під час цього взяття воріт арбітри могли проморгати офсайди. Можливо, їх було аж два. Хай там як, Бенфіка нарешті вийшла вперед – і це було заслужено. Португальці домінували, нічого не дозволяючи туркам.

Фенербахче зовсім небагато створив, хоча й забив після помилки Трубіна в Стамбулі (гол скасували). Дивитись на гру "орлів" було важко, але підсумкові 0:0 залишали шанси на ЛЧ. Гігантські витрати на Ен-Несірі, Шкріняра, Амрабата, Нелсона Семеду, Дурана, Фреда, Таліску, Ундера, Юкшека та інших зірок не принесли чемпіонства – і тільки ЛЧ могла виправдати Жозе. ЛЧ мав вирішити все.

Не вирішив. У першому таймі Фенербахче не створив нічого, а по перерві був тільки один момент – Ен-Несірі головою пробив у хрестовину воріт Бенфіки. Це трапилось аж на 72-й хвилині. Загалом же"орли" провели 6 ударів, награвши на 0,37 очікуваних голів і жодного разу не влучивши у площину. У штрафному португальців гості провели всього 10 дотиків.

Таліска в ендшпілі зустрічі взагалі отримав вилучення. За три хвилини екс-хавбеку Бенфіки показали дві жовтих картки. Настільки безвольно грати за рахунку 0:1 вміють тільки клуби УПЛ у єврокубках – і то не всі.

Бенфіка ж забила три голи (два скасованих), завдала 15 ударів на 1,4 xG й мала 33 дотики. Підопічні Бруну Лаже не продемонстрували видатної гри у жодному з матчів кваліфікації ЛЧ, але вони повністю контролювали свої ігри. Саме тому вони й виступатимуть у основному етапі ЛЧ, а "спейшл ван" мав би готуватись до спейшл відставки.

Трубін майже не мав роботи

Як уже говорилось, ударів у площину воріт українця не проводили. Навіть на виходах нашому земляку грати не доводилось, за винятком епізоду на 5-й компенсованій хвилині. Трубіну довелося вибігти проти Ен-Несірі й перехопити закидання з глибини – українець впорався.

Удар Ен-Несірі в поперечку наш земляк зустріч на прямих ногах, але там питання треба задавати захисниками. Грубих помилок Трубін не припустився, однак робота ногами знову виявилась сумнівною. Лише 4 з 19-ти довгих передач Анатолія досягла адресата – почасти він виносив аби куди, ігноруючи неготовність партнерів до боротьби чи ривка за спини.

У топ-чемпіонатах за такий футворк будуть питати, однак поки що варто привітати українця з виходом у ЛЧ. Бенфіка втримала мінімальну перемогу, а Трубін вшосте поспіль завершив матч без пропущених голів.

