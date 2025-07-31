Бенфіка та Спортінг розіграють між собою долю Суперкубка України. Українець Анатолій Трубін також візьме участь в матчі.

Лісабонська Бенфіка оголосила склад на матч проти Спортінга в рамках Суперкубка Португалії.

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В основний склад "орлів" потрапив і український воротар Анатолій Трубін.

Стартовий склад Бенфіки: Трубін – Дедіч, Сілва, Отаменді, Даль – Барренчеа, Баррейро, Ріос – Аурснес, Павлідіс, Актюркоглу

Нагадаємо, що Бенфіка в сезоні 2024/25 програла і чемпіонат, і Кубок Португалії саме Спортінгу.

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